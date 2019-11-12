Липчанка потребовала лишить дочь родительских прав на Первом канале

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-12T18:55:09+03:00

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Липецкая область вновь засветилась на всю страну. В этот вторник, 12 ноября, в эфире первого канала вышел очередной выпуск программы "Мужское/Женское". На передачу пригласили семью из Добринского района. Так, женщина обвинила свою дочь в том, что она не следит за малолетними детьми. А также пожаловалась, что сожитель дочери избивает внуков. Липчанка обвинила органы системы профилактики в бездействии, а дочь родственницу потребовала лишить родительских прав.

- С целью проверки данных заявлений Усманским МСО СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка, по результатам которой будут изучены все доводы заявителей и дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за профилактику и контроль семей, состоящих на учете, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального СКР.

Кстати, это та самая семья, в которой отчим прижег пасынка раскаленной вилкой.

Липчанка потребовала лишить родительских прав дочь на Первом канале.Почему мать двоих детей бросает своих малышей на произвол судьбы?

ИСТОЧНИК KP.RU