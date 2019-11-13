2019-11-13T11:37:00+03:00
Общество

Под Липецком ищут 13-летнего школьника

Парень ушел из дома в селе Кореневщино
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пропал школьникПод Липецком пропал школьникФото: Поиск пропавших детей Липецк
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Накануне, 12 ноября, под Липецком пропал подросток. 13-летний Пупышев Ярослав Евгеньевич ушел из дома в селе Кореневщино Добровского района. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента местонахождение школьника не установлено.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, глаза зеленые.

Был одет: черный пуховик, черные джинсы, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Ярослава Пупышева, знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

Напомним, что 14-летнего подростка, пропавшего из интерната в Грязях, нашли. Парень жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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