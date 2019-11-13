2019-11-13T11:48:12+03:00
Происшествия

Разбившего машины дрифтера на «БМВ» в Липецке поймали сотрудники ГИБДД

25-летний водитель снял номера, чтобы его не вычислили [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Стали известны подробности массовой ночной аварии на парковке у гипермаркета «Линия» в Липецке. Напомним, около полуночи 13 ноября лихач на «БМВ» разбил машины, пытаясь поупражняться в дрифте.

По уточненной информации, водитель повредил не два автомобиля, а три. Как рассказали «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД области, водитель задержали через час после происшествия сотрудники гибдд.

Дрифтер разбил три машины и сбежал.Видео сообщества "Лентач Липецк" https://vk.com/lentach48

– На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, очевидцы сообщили номер машины и направление, в котором скрылся участник ДТП, – пояснила врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – На момент задержания на автомобиле отсутствовали номерные знаки, за что был составлен протокол.

Дрифтер разбил две машины и скрылся .vk.com/myregion48

Водителем оказался 25-летний парень. Его сначала привезли в отдел, а затем отправили на медицинское освидетельствование. Возможно, он скрутил номера в попытке уйти от ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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