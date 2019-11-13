Липчане решили, как украсить город к Новому году

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-13T15:29:05+03:00

Горожане выбрали, как украсить Липецк к Новому году Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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В Липецке выбрали лучшую концепцию праздничного оформления печатной продукции, плакатов и афиш, которые украсят город. Как сообщили в пресс-службе мэрии, больше всего голосов получил проект №3. В его основе - вязанный мотив в сочетании с традиционными символами Нового года. Знак-символ объединил снежинку и лист липы. Фоновые цвета - оттенки синего.

Напомним, что на конкурс поступило 6 проектов, из которых жюри выбрало 3 наиболее соответствующие критериям. А судьбу финалистов определили липчане. Автором лучшей концепции стала дизайнер Алевтина Козлинская.

По словам одного из организаторов конкурса, директора "Городского центра рекламы" Аси Франценюк, плакаты разместят на щитах, сити-боксах, в витринах магазинов. Они же станут элементами оформления торговых площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU