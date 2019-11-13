2019-11-13T18:20:19+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «АПК региона – пример внедрения инноваций»

На липецких полях современной высокопроизводительной сельхозтехники становится больше
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Совершенствование парка сельскохозяйственной техники является одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса Липецкой области. По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, его обновление происходит в основном за счет приобретения машин и оборудования нового поколения: высокопроизводительных тракторов и комбайнов; широкозахватных комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов, совмещающих выполнение нескольких технологических операций; машин по уходу за растениями с высокой степенью дозирования удобрений и препаратов для защиты растений от болезней и вредителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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