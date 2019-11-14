2019-11-14T09:10:18+03:00
Общество

Под Липецком 5 дней назад пропал 14-летний подросток

Парень ушел из школы, с тех пор его не видели
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пропал подростокПод Липецком пропал подростокФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В выходные под Липецком пропал подросток. 9 ноября Крюков Владимир Владимирович ушел из МБОУ СОШ №2 в Усмани. Парню 14 лет. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие.

Был одет: черная вязяная шапка, черный пуховик с синими вставками на груди.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Крюкова, знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/3670664/Напомним, что 13-летнего Ярослава, пропавшего на днях в Добровском районе, нашли. Подросток жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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