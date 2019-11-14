2019-11-14T09:23:42+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Бизнес должен работать на благо региона»

Гранты на развитие инновационного производства получили предприниматели Липецкой области
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Инновационные идеи липецких предпринимателей получили поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Отбор проектов проводился по двум программам – «Старт» и «Коммерциализация».

Общая сумма поддержки составила 48 млн 980 тыс рублей. Гранты получили семь компаний, в числе которых производители промышленного оборудования, разработчики инновационного стабилизирующего реагента, значительно снижающего стоимость строительства автодорог и увеличивающего их несущие способности. Поддержку получили и создатели интернет-платформы для сбора, аналитики и мониторинга показателей веб-сайтов.

Сертификаты бизнесменам вручил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Мы очень заинтересованы в появлении и развитии именно инновационного производства. Подобные проекты обязательно будем поддерживать», – отметил руководитель региона.

Игорь Артамонов ответил на вопросы предпринимателей и обсудил с бизнесменами развитие инновационного производства. Руководитель области отметил, что это направление перспективное, однако в регионе крайне мало предприятий, занимающихся современными разработками. Глава региона сообщил, что администрация Липецкой области готова изменить меры поддержки инновационного предпринимательства.

«Сейчас проводится анализ тех форм поддержки, которые существуют в регионе. Мы понимаем, что не все из них эффективные, и будем их пересматривать. Ждём предложений от предпринимателей. Но у нас есть и условия – бизнес должен работать на благо региона, создавать рабочие места, платить налоги и быть социально ответственным», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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