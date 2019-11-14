«В подготовке студентов мы ставим максимально высокую планку»
В Липецком индустриально-строительном колледже готовят универсальных востребованных специалистов
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Всем памятна победа воспитанника колледжа Владимира Бабошкина в августе этого года в Казани. На 45 чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills он стал лучшим молодым сварщиком мира (до этого был лучшим на европейском чемпионате). Это не единственный успех колледжа – в 2018 г. Тимофей Кириченко на VI национальном чемпионате WorldSkills занял призовое место по компетенции «малярно-декоративные работы». И в этом году воспитанники колледжа побеждали в компетенциях юниорской возрастной группы и основного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU