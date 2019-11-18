Липчане сообщили автоинспекторам о пьяном водителе грузовика
В течение трех дней, с 15 по 17 ноября, на дорогах Липецкой области проходил усиленный рейд ГИБДД по пьяным водителям. Одним из таких опасных нарушителей стал водитель грузовика, о котором автоинспекторам сообщили сами горожане. Очевидцы рассказали, что «ГАЗель» с сильно пьяным водителем едет по улице Космонавтов. Получив сигнал, экипаж ДПС оперативно задержал водителя на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, состояние мужчины было видно невооруженным глазом. Прибор показал 1.12 мг. Алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Напомним, что норма – 0.16 миллиграмм.
В итоге на место вызвали эвакуатор, который забрал «Газель». Водителю же грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав. А если он ранее уже попадался пьяным, то наступит уголовная ответственность.
Всего за время усиленных дежурств автоинспекторы задержали 16 нетрезвых водителей. Некоторые отказывались проходить медосвидетельствование, но это не помогает уйти от ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU