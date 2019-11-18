Липчане сообщили автоинспекторам о пьяном водителе грузовика

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-18T17:13:01+03:00

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В течение трех дней, с 15 по 17 ноября, на дорогах Липецкой области проходил усиленный рейд ГИБДД по пьяным водителям. Одним из таких опасных нарушителей стал водитель грузовика, о котором автоинспекторам сообщили сами горожане. Очевидцы рассказали, что «ГАЗель» с сильно пьяным водителем едет по улице Космонавтов. Получив сигнал, экипаж ДПС оперативно задержал водителя на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, состояние мужчины было видно невооруженным глазом. Прибор показал 1.12 мг. Алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Напомним, что норма – 0.16 миллиграмм.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В итоге на место вызвали эвакуатор, который забрал «Газель». Водителю же грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав. А если он ранее уже попадался пьяным, то наступит уголовная ответственность.

Рейд по пьяным водителям в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Всего за время усиленных дежурств автоинспекторы задержали 16 нетрезвых водителей. Некоторые отказывались проходить медосвидетельствование, но это не помогает уйти от ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU