2019-11-20T13:28:47+03:00
Общество

Мэрия Липецка через суд хочет взыскать с застройщика школы на Манеже 134 млн. рублей

Такова неустойка за просрочку исполнения обязательств
Юлия КЛЮЕВА
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Мэрия Липецка через суд хочет взыскать с застройщика школы на Манеже 134 млн. рублейМэрия Липецка через суд хочет взыскать с застройщика школы на Манеже 134 млн. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Арбитражный суд Липецкой области поступило исковое заявление от МУП "Управление строительства города Липецка". Учреждение требует взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательств с ООО "Сталь-М". Речь идет об организации, которая строила школу в районе Манежа. Мэрия расторгла контракт с фирмой, так как сроки сдачи объекта переносились несколько раз. Контракт обошелся более чем в полмиллиарда рублей.

В исковом заявлении указано, что контракт заключен 11 октября 2017 года. Компания должна была выполнить работы по организации строительства, строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте. Причем строительно-монтажные работы должны были завершить до 2 июля 2018 года. На деле это произошло лишь спустя 5 месяцев - 21 декабря того же года.

Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда, ранее в адрес "Сталь-М" направили претензионное письмо о взыскании неустойки на сумму 134,2 млн. рублей. Однако, подрядчик отказался ее оплачивать. Тогда Управление строительства обратилось в суд.

Предварительное судебное заседание назначено на 21 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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