Ночью в Липецке дотла выгорела «Киа Рио»
Автопожар произошел этой ночью, 25 ноября, на проспекте Победы в Липецке. Там у доме №132 загорелся автомобиль «Киа Рио». Сообщение о пожаре поступило к дежурному в 2.40 ночи. На место выехало одно отделение пожарных. К моменту их прибытия иномарка была полностью охвачена огнем.
Горящую машину потушили, но вот спасти ничего не удалось. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, огонь уничтожил все сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
Горит машина на проспекте 60 лет СССР .
Кроме этого в сети попало видео горящего «Хендай Санта Фе», который полыхал в воскресенье ночью, 24 ноября, на проспекте 60 лет СССР. Кстати, пожар перепугал жителей близлежащих домов, которые слышали громкие хлопки. «Хендай» также выгорел до основания кузова.
ИСТОЧНИК KP.RU