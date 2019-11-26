2019-11-26T14:14:53+03:00
Общество

Мэрия Липецка: самый дешевый способ решить проблему - убрать трамваи

По словам Евгении Уваркиной, на сохранение электротранспорта в городе потребуются десятки миллиардов рублей [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецком горсовете обсудили судьбу трамваевВ Липецком горсовете обсудили судьбу трамваевФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В этот вторник, 26 ноября, в Липецком горсовете обсудили дальнейшую судьбу городских трамваев. Глава города Евгения Уваркина рассказала о вариантах, которые могут спасти электротранспорт - это лизинг, кредит или концессия. Однако, все это очень дорого и по словам мэра, невыгодны и нереализуемы. Напомним, что изношенность трамвайных путей составляет 100%. В парке нет ни одного нового вагона. Трамвай стоит около 28-30 млн. рублей. А на модернизацию линию необходимо более 1,3 млрд. рублей.

По мнению Уваркиной, эти деньги лучше потратить на школы и ЖКХ. Ведь для вывода трамвая на самоокупаемость нужно поднять стоимость проезда в электротранспорте до 197 рублей. Решение этого вопроса парламентарии отложили.

Мэрия Липецка: самый дешевый способ решить проблему - убрать трамваи.

Кстати, спикер горсовета Игорь Тиньков считает, что трамвайную сеть в городе нужно возрождать. По его мнению, через пару лет необходимость в трамвае только возрастет. И если сейчас убрать линию, то потом все равно ее придется восстанавливать. Только это будет уже в разы тяжелее.

- Деньги на трамваи нужно брать из бюджета, - сообщил Игорь Тиньков. - Обращаться в федеральный центр за программами. Не исключается процесс концессионных соглашений.

В Липецком горсовете обсудили дальнейшую судьбу трамваев.Игорь Тиньков. Итог сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный липчанин на угнанной машине зацепил 3 припаркованных автомобиля
В Липецке из забитого колодца вытащили целый ковш салфеток с фекалиями
На 8,7% выросли денежные доходы липчан в этом году
В Липецке не станут объединять школы №15 и №32
За неделю в Липецке почти 3,5 тыс. человек заболели ОРВИ
В Липецке "Хендай" сбил подростка на пешеходном переходе
Полиция разыскивает женщин, укравших парфюмерию в магазине Липецка
Под Липецком злодей пробрался в дом и украл имущество на 5000 рублей
В Липецке сгорела квартира: жильцов дома эвакуировали
В ночь на вторник в Липецке от 9 до 14 градусов мороза
Липецкие спасатели вскрыли квартиры с трупами, спасли котенка и сняли кольцо с опухшего пальца
Во вторник 8 улиц Липецка останутся без света, 5 - без холодной воды
В Липецке девушка в длительном запое «заминировала» пятиэтажку
Под Липецком полицейские спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку
Под Липецком мужчина забил соседа камнем
У липецких держателей вкладов по 127500 рублей на счете
Липчанин обманул государство почти на 1.5 млн. рублей по программе развития села
Под Липецком вновь ограничат движение на трассе из-за ремонта на ж/д переезде
В Липецке продлили конкурс проектов, по которому памятник Ленину перенесут на ЛТЗ
Из двух ночных пожаров в Липецке эвакуировали 65 человек
Пьяный водитель иномарки в Липецке попал под уголовную статью
В четверг в центре Липецка запретят продавать алкоголь
Автостанция «Сокол» в Липецке продолжит работать до весны
В ДТП с тремя иномарками в Липецке пострадала школьница
В выходные под Липецком пропал 73-летний пенсионер