СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-26T14:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 26 ноября, в Липецком горсовете обсудили дальнейшую судьбу городских трамваев. Глава города Евгения Уваркина рассказала о вариантах, которые могут спасти электротранспорт - это лизинг, кредит или концессия. Однако, все это очень дорого и по словам мэра, невыгодны и нереализуемы. Напомним, что изношенность трамвайных путей составляет 100%. В парке нет ни одного нового вагона. Трамвай стоит около 28-30 млн. рублей. А на модернизацию линию необходимо более 1,3 млрд. рублей.

По мнению Уваркиной, эти деньги лучше потратить на школы и ЖКХ. Ведь для вывода трамвая на самоокупаемость нужно поднять стоимость проезда в электротранспорте до 197 рублей. Решение этого вопроса парламентарии отложили.

Мэрия Липецка: самый дешевый способ решить проблему - убрать трамваи.

Кстати, спикер горсовета Игорь Тиньков считает, что трамвайную сеть в городе нужно возрождать. По его мнению, через пару лет необходимость в трамвае только возрастет. И если сейчас убрать линию, то потом все равно ее придется восстанавливать. Только это будет уже в разы тяжелее.

- Деньги на трамваи нужно брать из бюджета, - сообщил Игорь Тиньков. - Обращаться в федеральный центр за программами. Не исключается процесс концессионных соглашений.

В Липецком горсовете обсудили дальнейшую судьбу трамваев.Игорь Тиньков. Итог сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU