2019-11-19T15:56:34+03:00
Общество

Трамваи Липецка спасет только крупный кредит, но брать его не хотят

Трамвайные пути изношены на 100%, в парке нет ни одного нового вагона
Юлия КЛЮЕВА
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Трамваи Липецка спасет только крупный кредит, но брать его не хотятТрамваи Липецка спасет только крупный кредит, но брать его не хотятФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 19 ноября, в администрации Липецка состоялись публичные слушания по бюджету города. Во время обсуждения один из липчан сообщил, что трамвайное движение скоро закроют. По его словам, такое решение на встрече с работниками предприятия "Городской электротранспорт" озвучили руководители города и области.

Мэр Липецка Евгения Уваркина не стала скрывать, что ситуация с трамвайным движением очень непростая. Глава города сказала, что пути изношены на 100%. Хотя еще в августе, на тот момент и.о. председателя департамента транспорта Евгений Чекрыжов сообщал, что износ трамвайного пути составляет 70%.

По словам Уваркиной, в парке нет ни одного нового вагона. На модернизацию линии нужно минимум 1,3 млрд. рублей. Это если не брать в расчет обновление состава. Один трамвай стоит около 28-30 млн. рублей.

- Сегодня у нас нет таких средств, - призналась глава города. - Нужно будет брать кредит. А эти деньги могли бы пойти на повышение зарплат бюджетникам, ремонт учреждений образования, ливневой канализации, решение вопросов по МУП «ЛИСА», покупку новых автобусов.

Власти рассматривают различные варианты - концессия, привлечение инвестиций. Но все это стоит денег. Так, если взять кредит на 10 лет, то придется выплатить в 2 раза больше денег. У города таких средств нет.

Напомним, что депутаты Липецкого горсовета уже высказывались по поводу трамвайного движения в Липецке. Парламентарии сказали, что не позволят исчезнуть этому виду транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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