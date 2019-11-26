Появилось видео, как в Липецке на проспекте Победы подожгли "Киа Рио"

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-26T15:26:39+03:00

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Прошлой ночью, 25 ноября, в Липецке на проспекте Победы сгорел автомобиль "Киа Рио". Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2.40 ночи. С огнем боролось 1 отделение пожарно-спасательной службы. В итоге пламя уничтожило все сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. К счастью, в пожаре никто из людей не пострадал.

В этот вторник, 26 ноября, в соцсетях появилось видео с камер уличного наблюдения, подтверждающее, что это был поджог. В ролике показана машина - "ВАЗ", которая колесит рядом с местом происшествия. После возле "Киа" появляется человек - на его голове капюшон. Он разбивает стекло машины со стороны водителя и бросает в салон некий горящий предмет. Злодей убегает, а машина вспыхивает.

В Липецке на проспекте Победы подожгли "Киа Рио".

ИСТОЧНИК KP.RU