2019-11-28T14:34:34+03:00
Общество

Два участника Липецкого технопарка выиграли резидентство в «Сколково»

На конкурс «Технологии возможностей» представили 40 проектов
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Липчане стали резидентами в «Сколково»Липчане стали резидентами в «Сколково»Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В семи регионах России завершился акселератор «Технологии возможностей», в ходе которого 40 разработчиков методов реабилитации представили свои стартапы.

15 октября МБУ «Технопарк-Липецк» организовал региональный конкурс проектов для акселератора «Технологии возможностей». Перед экспертами защищались авторы 4 проектов, два из которых резиденты «Технопарк-Липецк»: азбука – игра «Дактиль» резидента ООО «Спутник», с помощью которой ребёнок с нарушением слуха с раннего возраста сможет быстро осваивать словарный запас, и городской платёжный сервис «Bill.net» резидента ООО «АйТи сервис» – комплекс решений для инвалидов, обеспечивающий комфортную оплату платежей за ЖКУ, детские сады, школьное питание, мобильную связь, интернет и другие услуги из дома.

ООО «Спутник» присоединились к 11 лучшим и были приглашены на федеральный хакатон «Технологии возможностей», который проходил в Москве 23-24 ноября.

Благодаря разработке нового прототипа на 3D-принтере и подготовке презентации в режиме нон-стоп в течение 36 часов проект азбуки-игры «Дактиль» выиграл 3-е место на хакатоне и сертификат победителя на 50 тысяч рублей. А также оба участника - «Спутник» и «АйТи сервис» - выиграли резидентство в «Сколково».

ИСТОЧНИК KP.RU

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