2019-11-28T15:43:25+03:00
Общество

В Липецке 3 класса закрыли на карантин

Но учебный процесс не прервется - школьников будут обучать дистанционно
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке 3 класса закрыли на карантинВ Липецке 3 класса закрыли на карантинФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В двух школах Липецка ввели карантин. По состоянию на 28 ноября, приостановлены занятия в двух классах школы №49 и в одном классе школы №62. Об этом сообщила "КП-Липецк" заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Ирина Ярковская. Кроме того, под карантин попала группа начальной школы в Лебедянском районе Липецкой области.

Карантин ввели на неделю. Учащиеся будут находиться дома до 3-4 декабря. Но скучать ребятам не дадут. Потому что школьников из классов, где объявлен карантин, перевели на дистанционную форму обучения. Поэтому учебный процесс не прерывается. Им также задают домашние задания, которые проверит учитель.

Напомним, что на прошлой неделе в Липецкой области более 5 тыс. человек заболели ОРВИ. Из них 78,5% - дети до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о гололеде
Липецкие автоинспекторы почтили память погибшего при исполнении коллеги
В Никольский храм Липецка прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Два участника Липецкого технопарка выиграли резидентство в «Сколково»
В Липецке будут судить мужчину, хранившего наркотики и воровавшего в магазинах
На 4 маршрутах Липецка станет больше автобусов
В Липецке эвакуировали школу №21
Игорь Артамонов: «Героизм предков является примером для всех поколений россиян»
В парке Победы Липецка умирают птицы
Игорь Артамонов: «Важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять обещания»
Под Липецком столб упал на КамАЗ
Рецидивист украл из магазина Липецка ящик с деньгами
Под Липецком парень на "Ауди" сбил женщину
Вандалы навредили Липецку на миллионы рублей – в мэрии хотят ужесточить наказание
В этом году у 2 управляшек Липецка аннулировали лицензии
Под Липецком пенсионер провалился под лед – спасти не успели
В Липецке девушка гналась на такси за угнанной «Тойотой» отца
В Липецке въедут в свои квартиры почти 300 бывших обманутых дольщиков