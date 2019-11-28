В Липецке 3 класса закрыли на карантин

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-28T15:43:25+03:00

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В двух школах Липецка ввели карантин. По состоянию на 28 ноября, приостановлены занятия в двух классах школы №49 и в одном классе школы №62. Об этом сообщила "КП-Липецк" заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Ирина Ярковская. Кроме того, под карантин попала группа начальной школы в Лебедянском районе Липецкой области.

Карантин ввели на неделю. Учащиеся будут находиться дома до 3-4 декабря. Но скучать ребятам не дадут. Потому что школьников из классов, где объявлен карантин, перевели на дистанционную форму обучения. Поэтому учебный процесс не прерывается. Им также задают домашние задания, которые проверит учитель.

Напомним, что на прошлой неделе в Липецкой области более 5 тыс. человек заболели ОРВИ. Из них 78,5% - дети до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU