19 «КамАЗов» вышли на борьбу с гололедом в Липецке
Как и предупреждали спасатели, после плюсовой температуры и дождя со снегом в Липецке ударил мороз. Чтобы дороги не превратились в каток, на борьбу с гололедом вышли 19 комбинированных машин на базе «КамАЗ» с реагентами и смесью. Также с обледенением дорог борются четыре малогаборитные машины, которые обрабатывают тротуары и выложенные плиткой площадки.
Как сообщил начальник городского управления благоустройства Алексей Романчукевич, в центре города ситуацию уже стабилизировали, техника продолжает работать в отдаленных районах.
Тротуары обработали почти на всех центральных улицах от площади Мира до площади Героев. Продолжают посыпать дороги в Елецком, в районе Рудника, Сселок, Желтых Песков, ЛТЗ, Сокола, НЛМК, Дачного и Матырского.
ИСТОЧНИК KP.RU