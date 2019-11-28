19 «КамАЗов» вышли на борьбу с гололедом в Липецке

СЕГОДНЯ 19:41 2019-11-28T19:41:45+03:00

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Как и предупреждали спасатели, после плюсовой температуры и дождя со снегом в Липецке ударил мороз. Чтобы дороги не превратились в каток, на борьбу с гололедом вышли 19 комбинированных машин на базе «КамАЗ» с реагентами и смесью. Также с обледенением дорог борются четыре малогаборитные машины, которые обрабатывают тротуары и выложенные плиткой площадки.

Как сообщил начальник городского управления благоустройства Алексей Романчукевич, в центре города ситуацию уже стабилизировали, техника продолжает работать в отдаленных районах.

Тротуары обработали почти на всех центральных улицах от площади Мира до площади Героев. Продолжают посыпать дороги в Елецком, в районе Рудника, Сселок, Желтых Песков, ЛТЗ, Сокола, НЛМК, Дачного и Матырского.

ИСТОЧНИК KP.RU