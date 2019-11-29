2019-11-29T10:03:49+03:00
Происшествия

Под Липецком из-за выезда на встречную столкнулись три машины

За сутки на дорогах региона в пяти ДТП пострадали 9 человек
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадали 3 человекаВ ДТП пострадали 3 человекаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Крупная авария произошла в четверг днем, 28 ноября, в Усманском районе Липецкой области. На трассе Липецк-Усмань столкнулись «Швроле Нива» с 34-летний водителем, «Ниссан» под управлением 56-летней женщины и «ВАЗ-2114» с 32-летний водителем. По данным ГИБДД, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. В ДТП пострадала женщина на «Ниссане» и 17-летний пассажир в «ВАЗа». Несмотря на искореженные машины, люди отделались не тяжелыми травмами, обошлось без госпитализации.

В тот же вечер в Липецком районе слетели с трассы две машины. Около 16.30 в селе Новая деревня не справился с управлением и въехал в дерево 24-летний водитель «Опеля». Водителя и его пассажиров 21 и 22 лет увезли в больницу.

Чуть позже в 18.30 на трассе между Студеными выселками и Кузьминскими Отвержками слетел с дороги 19-летний водитель «Приоры». Парню оказали помощь и отпустили.

В обоих случаях водители не справились с управлением. Напомним, что в тот день спасатели предупреждали липчан о гололеде.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, всего за сутки на дорогах региона в пяти авариях пострадали 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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