Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки страны»
ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге Минэкономразвития
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Ассоциация развития кластеров и технопарков России вместе с Минэкономразвития подвела итоги III Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон.
Сегодня в таких зонах зарегистрировано более 750 резидентов из 38 стран. Объем частных инвестиций резидентов достиг 375 млрд рублей, объем выручки резидентов превысил 760 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU