В Липецке МЧС эвакуирует школу №20

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-29T11:00:06+03:00

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Этим утром, 29 ноября, на Учебном переулке Липецка эвакуировали школу №20. Детей начали выводить на улицу около 9 утра, вскоре к учебному заведению стянулись пожарные машины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в эти часы в школе проходят пожарно-кактические учения. По условной тревоге школьников, педагогов и других сотрудников вывели на улицу. В здании пожарные ликвидируют условное ЧП. После окончания всех мероприятий по учению дети вернуться к занятиям.

Эвакуация в школе №21.Видео instagram.com/mchs_lipetsk48/

Напомним, что аналогичные учения проходили в четверг, 28 ноября, в школе №21, где по тому же сценарию детей вывели на улицу и потушили условный пожар. Такие учения проводятся для того, чтобы в первую очередь отработать действия школьников и педагогов в случае настоящего пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU