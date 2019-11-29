2019-11-29T11:00:06+03:00
Общество

В Липецке МЧС эвакуирует школу №20

Там проходят пожарно-тактические учения [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этим утром, 29 ноября, на Учебном переулке Липецка эвакуировали школу №20. Детей начали выводить на улицу около 9 утра, вскоре к учебному заведению стянулись пожарные машины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в эти часы в школе проходят пожарно-кактические учения. По условной тревоге школьников, педагогов и других сотрудников вывели на улицу. В здании пожарные ликвидируют условное ЧП. После окончания всех мероприятий по учению дети вернуться к занятиям.

Эвакуация в школе №21.Видео instagram.com/mchs_lipetsk48/

Напомним, что аналогичные учения проходили в четверг, 28 ноября, в школе №21, где по тому же сценарию детей вывели на улицу и потушили условный пожар. Такие учения проводятся для того, чтобы в первую очередь отработать действия школьников и педагогов в случае настоящего пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В понедельник 9 улиц Липецка останутся без света, 12 - без воды
Мэр Липецка призывает жаловаться на скользкие дороги и тротуары
Утром от гололеда в Липецке серьезно пострадали минимум 5 человек
Игорь Артамонов: «Европейский бизнес готов расширять сотрудничество с Липецкой областью»
Прожиточный минимум для соцдоплаты к пенсии в 2020 году останется прежним
В Липецке снова ждут гололед и видимость менее 500 метров в тумане
Этой ночью 40 единиц техники вышли на борьбу с гололедом
Рецидивист под Липецком пытался угнать автомобиль без аккумулятора
Разбивший три машины угонщик в Липецке набрал штрафов почти на 100 000 рублей
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки страны»
«Стальное дерево» помогло создать сельский досуговый клуб в Тербунском районе
Под Липецком из-за выезда на встречную столкнулись три машины
В Липецке от горящего сарая огонь перекинулся на гараж и другие строения
19 «КамАЗов» вышли на борьбу с гололедом в Липецке
За месяц в Липецке за захлопнувшимися дверями остались 8 детей
Управляющим компаниям Липецка пригрозили уголовными делами за лед и сосульки
Павел Путилин: «Самыми масштабными расходами станут статьи, влияющие на повышение качества жизни»