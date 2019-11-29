2019-11-29T16:28:10+03:00
Общество

Из-за работ на водозаборе в кранах липчан снизилось давление воды

В Липецке отремонтировали водонапорную станцию
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отремонтировали водозабор №2В Липецке отремонтировали водозабор №2Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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На водозаборе №2 обновили оборудование. Об этом сообщили в эту пятницу, 29 ноября, в пресс-службе ЛГЭКа. Ремонт на водонапорной станции, которую ввели в строй еще в 1961 году, окончен. Специалисты восстановили запорную арматуру на сборном водоводе диаметром 300 мм. В него подается вода из 4 подземных скважин, а после в резервуар чистой воды.

Во время ремонта работа скважин прекратилась.Кроме того, специалисты снизили давление воды липчанам, проживающим в 15, 16, 21 и 22 микрорайонах Липецка. Аналогичное произошло и с водой, поступающей в дома в районе Автопарка, Центрального рынка, улицы Механизаторов и Дикого.

Напомним, что в понедельник 9 улиц областного центра останутся без света, а еще 12 - без холодной воды. Советуем горожанам заранее запастись питьевой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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