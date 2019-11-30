2019-11-30T15:45:23+03:00
Общество

На субботник в парк Молодежный Липецка пришло более 200 горожан

Липчане вместе с Евгенией Уваркиной собрали свыше 100 мешков мусора [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Субботник в парке Молодежный Липецка собрал более 200 горожанСубботник в парке Молодежный Липецка собрал более 200 горожанФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Этим утром, 30 ноября, в Липецке прошел субботник. Более 200 липчан пришли на уборку парка Молодежный. Напомним, инициатором мероприятия стала мэр города Евгения Уваркина. Она сообщила, что в следующем году здесь планируется организовать зону барбекю. Но отметила, что благоустройство будет возможно только в том случае, если власти увидят заинтересованность липчан. То есть выйдут на субботник.

Субботник в парке Молодежный Липецка собрал более 200 горожан Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Субботник в парке Молодежный Липецка собрал более 200 горожанФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за час неравнодушные липчане собрали с территории парка сотни мешков мусора. Они едва поместились в спецмашину и грузовик. Глава города поблагодарила собравшихся за активную позицию. Евгения Уваркина предложила горожанам подумать, каким они хотят видеть Молодежный парк и нужна ли здесь зона барбекю. После уборки липчанам предложили согреться горячим чаем, а также угоститься настоящим кавказским шашлыком.

Субботник в парке Молодежный Липецка собрал более 200 горожан Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Субботник в парке Молодежный Липецка собрал более 200 горожанФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кстати, 3 мая 2020 года Липецк вместе с городами 120 стран присоединится к одной из самых масштабных экологических акций мира "Let’s Do it!".

Субботник в парке Молодежный Липецка собрал более 200 горожан Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Субботник в парке Молодежный Липецка собрал более 200 горожанФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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