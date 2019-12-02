В Липецке пожарные 30 минут ехали к «горящей» школе из-за машин во дворах

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-02T11:00:09+03:00

Спецтехника не может попасть во двор Фото: Кадр видео

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Прошедшие накануне пожарно-тактические учения в школе Липецка обнажили проблему с заставленными машинами дворами. Напомним, условный пожар тушили в пятницу в школе №20. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, по легенде учений, «пожар» начался в школьной библиотеке на цокольном этаже, сообщение поступило через 3 минуты.

Пожарные не могли проехать к школе из-за машин.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

На место выехали 9 отделений основного назначения и 2 – специального. Первыми прибыли спасатели, но сразу подъехать к школе не получилось – помешали припаркованные вдоль дороги машины.

По итогу вся необходимая для столь опасного «ЧП» техника оказалась на месте только через 35 минут после начала «пожара». В случае реального ЧП, такое промедление могло обернуться весьма серьезными последствиями. В ведомстве уточнили, что из-за машин во дворах Липецка спецтехника порой вообще не может проехать. Поэтому пожарные просят автовладельцев не загромождать проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU