2019-12-02T11:17:44+03:00
Общество

Со среды трамваи №1 в Липецке будут ходить по новому расписанию

Об изменениях просили сами липчане
Юлия КЛЮЕВА
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Со среды трамваи №1 в Липецке будут ходить по новому расписаниюСо среды трамваи №1 в Липецке будут ходить по новому расписаниюФото: Юлия КЛЮЕВА
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На этой неделе в Липецке изменится расписание трамвайного маршрута №1 "Центральный рынок - ДП6". Нововведения начнут действовать со среды, 4 декабря. Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, по будням от остановки "ДП6" трамвай будет отправляться не в 20.19, а в 20.25. Об этом просили сами липчане, присылая обращения в мэрию.

Напомним, что подробную информацию о расписании движения общественного транспорта можно узнать в диспетчерской города по телефону 31-00-82. Там же расскажут о времени прохождения транспорта через интересующий остановочный пункт.

Напомним, что с этого понедельника, 2 декабря, увеличен плановый выпуск автобусов №2т, 8, 27 и 353. Теперь липчанам не придется подолгу ждать транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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