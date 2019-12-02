Экс-начальника отделения ГИБДД в Липецке будут судить за продажу водительских прав

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-02T12:26:58+03:00

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В Липецке области расследовали громкое дело о взятках в региональном ГИБДД. Напомним, обыски ФСБ в управлении прошли в марте 2018 года, после чего из главного здания автоинспекции вывели сотрудников в наручниках. Как позже выяснилось, под подозрение о продаже водительских прав попал начальника отделения по приему экзаменов и двое его подчиненных. Уголовное дело возбудили за покушение на взятку, злоупотребление полномочиями и посредничество во взяточничестве – статьи 290, 285 и 291.1 УК.

Задержание чиновников ГИБДД в Липецке.После обысков, сотрудники ФСБ вывели в наручников трех сотрудников автоинспекции

По версии следствия, бывший начальник отдела согласился помочь получить водительское удостоверение без автошколы и экзаменов троим людям. За что должен был получить 140 000 рублей. Для этого он обязал двоих подчиненных заполнить экзаменационные ведомости, что люди якобы успешно сдали площадку и город, и могут получить права. Коррупционную схему раскрыли при участии ФСБ и службы безопасности УМВД. Всех, кто был замешан в деле, уволили из полиции по отрицательным мотивам.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, уголовное дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU