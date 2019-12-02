2019-12-02T15:19:57+03:00
Общество

"Руки-базуки" вызвал на бой 71-летнего экс-мэра Липецка Михаила Гулевского

"Синтоловый качок" недоволен состоянием дорог [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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"Руки-базуки" вызвал на бой экс-мэра Липецка Михаила Гулевского"Руки-базуки" вызвал на бой экс-мэра Липецка Михаила ГулевскогоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Кирилл Терешин, известный как "Руки-базуки" вызвал на бой бывшего главу Липецка Михаила Гулевского. Чем же так провинился депутат Госдумы? Оказалось, что "синтоловый качок" недоволен состоянием дорог.

- Тигр на связи, 25 на 7 в Липецке. Вызываю Гулевского, бывшего мэра города на бой за плохие дороги, - говорит Терешин в видео, которое уже распространилось в соцсетях.

Эпатажного блогера не смущает, что Михаилу Гулевскому уже 71 год. Да и пост мэра Липецка он покинул еще в 2015 году. За дорогами эти годы следил бывший градоначальник Сергей Иванов, который тоже успел уйти в отставку этой весной. В настоящее время главой города является Евгения Уваркина.

"Руки-базуки" вызвал на бой экс-мэра Липецка Михаила Гулевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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