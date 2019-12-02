2019-12-02T16:42:19+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Учителя региона активно внедряют инновации»

Ельчанка стала абсолютным победителем конкурса «Учитель здоровья России – 2019»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Абсолютными победителями конкурса «Учитель здоровья России – 2019» признаны учитель начальных классов елецкой гимназии №11 Ирина Киндякова и учитель начальных классов из города Брянска Лилия Брущенкова.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что профессиональный смотр проходил в рамках Х Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития» в Челябинске. В конкурсе приняли участие учителя общеобразовательных организаций России, тренеры, педагоги дополнительного образования из 44 регионов страны. Конкурсанты презентовали свой уникальный опыт работы, направленный на совершенствование образовательной деятельности, развитие готовности к внедрению здоровьеформирующих образовательных технологий, повышение качества образования на основе сохранения и укрепления физического, социального и духовного здоровья детей.

В первом туре конкурса участники представили творческую презентацию «Я – учитель здоровья», провели открытые уроки и внеклассные занятия. По итогам стартового этапа были определены 10 лауреатов, которые во втором туре соревновались в творческой импровизации «Культура здоровья».

Конкурс проводится с 2010 года, его организаторами являются Экспертный совет по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, Общероссийская общественная организация содействия укреплению здоровья в системе образования. Всероссийский смотр направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов мороза
Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порыв
В Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусора
Под Липецком льдина с 4 рыбаками оторвалась от берега
В Липецке 9 классов закрыты на карантин
Вызванный на бой экс-мэр Липецка посоветовал качку быть внимательнее за рулем
Еще два долгостроя введены в эксплуатацию
Директор «Безопасного Липецка» получил 10 лет за вымогательство и разбой
В Липецке родители с травмированным ребенком попросили полицию провести их по пробкам
"Руки-базуки" вызвал на бой 71-летнего экс-мэра Липецка Михаила Гулевского
Липецкая школьница украла у пенсионера 300 000 рублей и отдала родителям
Дерево рухнуло на козырек подъезда дома в Липецке
Экс-начальника отделения ГИБДД в Липецке будут судить за продажу водительских прав
Утром в Липецке сошел с рельсов еще один трамвай
Мошенница из Ярославля под видом соцработника выманила сбережения у липецкой пенсионерки
Со среды трамваи №1 в Липецке будут ходить по новому расписанию
В Липецке пожарные 30 минут ехали к «горящей» школе из-за машин во дворах
В Липецке поймали двух воров, которые пустились в шопинг с чужими картами
Под Липецком в ДТП с грузовиком погиб водитель «Приоры»
В Липецке вечером сгорел двухэтажный дом
В Липецкой области собственник перегородил дорогу местным жителям к водохранилищу
В Липецке на улице Московской сошел с рельсов трамвай