2019-12-02T16:45:53+03:00
Общество

Еще два долгостроя введены в эксплуатацию

294 дольщика в ближайшее время получат ключи от своих квартир
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Проблемные дома по адресам Хренникова 8 и Артемова 1а введены в эксплуатацию. Торжественная церемония ввода в строй состоялась 1 декабря в областном центре. 294 дольщика в ближайшее время получат ключи от своих квартир. Дома осмотрел глава региона Игорь Артамонов и подвёл итоги года по решению проблемы обманутых дольщиков.

«Это очень радостное событие, которое люди ждали несколько лет. Эти дома строились с 2015 года, должны были быть сданы в эксплуатацию еще пару лет назад. Практически по всем объектам нам удалось найти решения. Всё идет в плановом режиме. С дольщиками общаемся, все видят, что возведение домов идет заданным темпом», - отметил Игорь Артамонов.

Глава региона сообщил, что дома в микрорайоне Елецкий достраивала компания ООО «ОДСК Липецк». В марте 2019 года этот же застройщик ввел в эксплуатацию два многоквартирных дома в микрорайоне Европейский, где 541 липецкая семья, пострадавшая от действий недобросовестных строителей, получила квартиры.

Решение проблемы обманутых дольщиков – один из стратегически важных вопросов, поставленный перед Правительством России и региональными властями. В октябре 2018 года после подписания соглашения с главой региона Игорем Артамоновым строительные организации, в частности, ПАО «Орёлстрой», активно приступили к оказанию профессиональной помощи обманутым дольщикам Липецка.

Как сообщили в управлении строительства и архитектуры региона, в 2019-м новым застройщикам передано для завершения строительства 11 проблемных домов. Уже введены в эксплуатацию шесть зданий, итогом года станет восстановление прав более 1200 участников строительства по семи объектам и ввод в эксплуатацию 93365 квадратных метров жилья.

В 2020 году будут введены в эксплуатацию еще семь домов, это почти 157603 квадратных метра, более 1200 граждан восстановят в правах. В 2021-м будут восстановлены права более 560 граждан, введено свыше 92440 квадратных метров жилья.

Фото предоставлены пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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