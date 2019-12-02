Вызванный на бой экс-мэр Липецка посоветовал качку быть внимательнее за рулем

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-02T17:12:14+03:00

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На днях в соцсетях появилось видео, главный герой которого Кирилл Терешин - "Руки-базуки". Эпатажный молодой человек вызвал на бой за плохие дороги экс-мэра Липецка Михаила Гулевского.

К слову, бывший мэр города, а ныне депутат Госдумы ничего не слышал об этом. Новость о вызове на бой очень рассмешила Михаила Гулевского.

- Пока не слышал об этом, - смеется Михаил Гулевский. - Сегодня, слава Богу, дороги у нас нормальные. Вспоминаю времена, когда мы брали 2 миллиона рублей в профсоюзной организации комбината, чтобы зарплату заплатить бюджетникам. Но если тогда мы выделяли на дороги 200 млн. рублей, то сегодня - миллиард двести. Пришло время и федеральный центр задумался над этой проблемой. Так что пусть он катается по нашим дорогам спокойно. Только пусть внимательнее за рулем будет, чтобы не возникло опасных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU