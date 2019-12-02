В Липецке 9 классов закрыты на карантин

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-02T17:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке 9 классов закрыли на карантин. Занятия частично приостановлены в 5 школах областного центра. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в школе №33 закрыли два класса . В образовательном учреждении №30 частично приостановлены занятия в одном классе - до 5 декабря. В школе №42 карантин введен в одном классе. Ученики останутся дома до 6 декабря. В 49 школе друг за другом закрыли три класса. Занятия стартуют с 3, 4 и 5 декабря. В школе №62 на карантин отправили два класса. Учащиеся вновь сядут за парты 4 и 8 декабря.

Кстати, в образовательных учреждениях усилили контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений. При необходимости помещения обеззараживают с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха.

Напомним, что на прошлой неделе на карантин в Липецке были закрыты лишь 3 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU