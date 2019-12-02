Под Липецком льдина с 4 рыбаками оторвалась от берега

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-02T18:02:55+03:00

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В этот понедельник, 2 декабря, под Липецком случилось происшествие. От берега отошла льдина с рыбаками. Самостоятельно добраться до берега липчане не смогли. Пришлось звать помощь.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, спасатели тут же выехали к Матырскому водохранилищу в район Юшинского затона. Они добрались до льдины с 4 рыбаками на судне на воздушной подушке. Спасатели надели на них спасательные жилеты, погрузили в судно и доставили на берег. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Спасатели просят липчан не выходить на лед, так как водоемы полностью не замерзли. К сожалению, многих рыбаков это не пугает. А зря, ведь пренебрежение правилами безопасности может привести к печальным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU