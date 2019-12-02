2019-12-02T18:02:55+03:00
Происшествия

Под Липецком льдина с 4 рыбаками оторвалась от берега

На помощь липчанам пришли спасатели
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Спасатели пришли на помощь рыбакам на льдинеСпасатели пришли на помощь рыбакам на льдинеФото: УГПСС Липецкой области
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 2 декабря, под Липецком случилось происшествие. От берега отошла льдина с рыбаками. Самостоятельно добраться до берега липчане не смогли. Пришлось звать помощь.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, спасатели тут же выехали к Матырскому водохранилищу в район Юшинского затона. Они добрались до льдины с 4 рыбаками на судне на воздушной подушке. Спасатели надели на них спасательные жилеты, погрузили в судно и доставили на берег. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Спасатели просят липчан не выходить на лед, так как водоемы полностью не замерзли. К сожалению, многих рыбаков это не пугает. А зря, ведь пренебрежение правилами безопасности может привести к печальным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов мороза
Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порыв
В Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусора
В Липецке 9 классов закрыты на карантин
Вызванный на бой экс-мэр Липецка посоветовал качку быть внимательнее за рулем
Еще два долгостроя введены в эксплуатацию
Игорь Артамонов: «Учителя региона активно внедряют инновации»
Директор «Безопасного Липецка» получил 10 лет за вымогательство и разбой
В Липецке родители с травмированным ребенком попросили полицию провести их по пробкам
"Руки-базуки" вызвал на бой 71-летнего экс-мэра Липецка Михаила Гулевского
Липецкая школьница украла у пенсионера 300 000 рублей и отдала родителям
Дерево рухнуло на козырек подъезда дома в Липецке
Экс-начальника отделения ГИБДД в Липецке будут судить за продажу водительских прав
Утром в Липецке сошел с рельсов еще один трамвай
Мошенница из Ярославля под видом соцработника выманила сбережения у липецкой пенсионерки
Со среды трамваи №1 в Липецке будут ходить по новому расписанию
В Липецке пожарные 30 минут ехали к «горящей» школе из-за машин во дворах
В Липецке поймали двух воров, которые пустились в шопинг с чужими картами
Под Липецком в ДТП с грузовиком погиб водитель «Приоры»
В Липецке вечером сгорел двухэтажный дом
В Липецкой области собственник перегородил дорогу местным жителям к водохранилищу
В Липецке на улице Московской сошел с рельсов трамвай