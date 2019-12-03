Под Липецком нашли останки пропавшей летом женщины

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-03T10:22:21+03:00

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Под Липецком нашли останки пропавшей женщины. В середине июля этого года 58-летняя Алырщикова Любовь Николаевна ушла из дома в селе Доброе. Все это время ее искали родственники, сотрудники полиции и волонтеры. Последние прочесывали местность в округе села пешком, запускали квадрокоптер. Однако, результатов это не принесло. Найти несчастную удалось лишь спустя почти 5 месяцев.

- Останки обнаружили в селе Доброе, недалеко от ее дома, - сообщила "КП-Липецк" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области по взаимодействию со СМИ Юлия Кузнецова. - Без видимых следов криминальной смерти. В настоящее время проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU