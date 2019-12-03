2019-12-03T15:17:05+03:00
Происшествия

Удар об грузовик на трассе под Липецком записал регистратор

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке появилась запись аварии, которая произошла 29 ноября на трассе М-4 «Дон». Там легковушка на полном ходу впечаталась в грузовик. Там в районе газовой заправки в сторону села Становое столкнулись легковушка и грузовик. Момент удара записал видеорегистратор легкового автомобиля.

По словам автора видео, водитель грузовика решил развернуться на трассе, не пропустив водителя легкового авто.

Грузовик не пропустил на трассе.

На записи видно, как на мокрой ночной дороге перед машиной с регистратором внезапно выезжает поперек дороги грузовик. У водителя практически не было шансов увернуться от удара.

Отметим, что за те три дня, с 29 ноября по 1 декабря, на дорогах региона зафиксировали 10 ДТП с пострадавшими, в которых 9 человек получили травмы и 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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