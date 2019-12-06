Для липчан к Новому году заготовили 30 000 сосен

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-06T11:26:52+03:00

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На новогодних плантациях Липецкой области полными ходом идет сбор сосен и елей. Как сообщили в пресс-службе областного управления лесного хозяйства, к Новому году для липчан заготовили около 30 000 сосен.

Лесники тщательно отбирают самые лучшие молодые деревья, которые смогут радовать липчан все новогодние праздники. Массовая торговля елками в Липецке начнется в середине декабря.

В то же время лесхоз предупреждает, что незаконная рубка новогодних елей карается штрафами. Одно срубленное в лесу деревце обойдется в 7750 рублей. В случае крупной вырубки наступает уголовная ответственность. А хвойные леса сейчас усиленно охраняют и патрулируют.

ИСТОЧНИК KP.RU