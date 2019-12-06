В ДТП со «скорой» под Липецком пострадали три пациентки, фельдшер и водитель

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-06T13:09:38+03:00

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Стали известны подробности аварии с УАЗом, которая произошла в среду, 4 декабря, в Добринском районе Липецкой области. Там на трассе Добринка – Плавица не справился с управлением и слетел в кювет 51-летний водитель «УАЗ-39623». Как выяснилось, это был автомобиль «скорой помощи».

Машина скорой помощи улетела в кювет в Добринском районе.В ДТП пострадали водитель и 4 пассажира УАЗа

В результате ДТП, «таблетка» перевернулась. Внутри находились фельдшеры и пациенты. Как сообщает портал «Добринские вести», в аварии пострадали водитель, фельдшер и три пациентки пенсионного возраста. Они получили различные ушибы и порезы. По данным ГИБДД, до госпитализации дело не дошло, после оказания помощи всех отпустили.

Отметим, что в тот день на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали 7 человек. За те же сутки было 22 аварии без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU