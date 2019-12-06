2019-12-06T13:09:38+03:00
Происшествия

В ДТП со «скорой» под Липецком пострадали три пациентки, фельдшер и водитель

«УАЗ» слетел с дороги в Добринском районе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стали известны подробности аварии с УАЗом, которая произошла в среду, 4 декабря, в Добринском районе Липецкой области. Там на трассе Добринка – Плавица не справился с управлением и слетел в кювет 51-летний водитель «УАЗ-39623». Как выяснилось, это был автомобиль «скорой помощи».

Машина скорой помощи улетела в кювет в Добринском районе.В ДТП пострадали водитель и 4 пассажира УАЗа

В результате ДТП, «таблетка» перевернулась. Внутри находились фельдшеры и пациенты. Как сообщает портал «Добринские вести», в аварии пострадали водитель, фельдшер и три пациентки пенсионного возраста. Они получили различные ушибы и порезы. По данным ГИБДД, до госпитализации дело не дошло, после оказания помощи всех отпустили.

Отметим, что в тот день на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали 7 человек. За те же сутки было 22 аварии без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке меняется расписание автобусов №2Т и №1Т
Липецкий Роспотребнадзор передаст письма Деду Морозу в Великий Устюг
Два многоквартирных дома в Липецке остались без газа из-за воды
Для липчан к Новому году заготовили 30 000 сосен
В Липецке поймали закладчика из Средней Азии с 75 пакетами героина
Неудачный обгон под Липецком привел к ДТП с двумя пострадавшими
Ночью в Липецке сгорели два двухэтажных дома
Игорь Артамонов: «Успех системы профессиональных квалификаций зависит от руководства»
ДТП с пешеходом на хорошо освещенной улице в Липецке сняла камера наблюдения
В Липецке за антисанитарию закрыли закусочную
Липчанин избил приехавшего на кражу сотрудника полиции
В пятницу в Липецке туман, гололедица и сильный ветер
В Липецке отключили воду в доме, у которого появился опасный котлован
По требованию ФСБ в Липецке арестовали трех адептов «Свидетелей Иеговы»*
Под Липецком школьник бросился под машину и убежал
Игорь Артамонов определил направления для использования правительственного гранта
С нового года на 5,8% вырастет зарплата липецких бюджетников
В Липецке на Октябрьском мосту задымился трамвай
Спасатели предупреждают: в Липецке гололед и налипание мокрого снега
В Липецке ввели план "Перехват", чтобы задержать грабителей
Под Липецком УАЗ вылетел в кювет и перевернулся
В Липецке 12-летний мальчик взорвал петарду и получил ожог глаза