2019-12-06T15:39:05+03:00
Общество

В субботу в Липецке перекроют часть улицы Доватора

С 9 утра на участке будут сносить аварийные деревья
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу в Липецке перекроют часть улицы ДоватораВ субботу в Липецке перекроют часть улицы ДоватораФото: Яндекс.Карты
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В Липецке перекроют участок улицы Доватора. По информации пресс-службы администрации города, это произойдет в субботу, 7 декабря. Движение для транспорта будет перекрыто на участке от пересечения с улицей Папина до дома №57А по улице Доватора.

С 9 часов утра сотрудники "Зеленхоза" начнут проводить снос аварийных деревьев. Работы, ориентировочно, должны завершить к полудню. В 12.00 улицу вновь откроют для машин. Водителей просят с пониманием отнестись к временному ограничению, заранее выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что с завтрашнего дня меняется раписание автобусного маршрута №2Т. По вечерам в выходные транспорт будет ходить чаще. Изменения также произодут на маршруте №1Т. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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