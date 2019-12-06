В Липецке мальчик разбился, упав с высотки

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-06T17:30:59+03:00

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В эту пятницу, 6 декабря, в Липецке произошла трагедия - погиб мальчик. По словам очевидцев, на вид ему лет 14. Подросток упал с высотки на улице Зои Космодемьянской.

- На месте происшествия работает следователь, - сообщила "КП-Липецк" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области по взаимодействию со СМИ Юлия Кузнецова. - Осматривается место происшествия, опрашиваются свидетели Устанавливается личность погибшего.

Напомним, что в конце октября с высоты упала 15-летняя девочка. Она пролетела с 6 на 5 этаж в заброшенном здании на территории рембазы в Военном городке, куда пришла с друзьями во время прогулки. Увидев лежащую подругу, подростки вызвали скорую. Несчастную госпитализировали с многочисленными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU