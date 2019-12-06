Разбившийся в Липецке 12-летний школьник упал с 16 этажа

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-06T18:59:59+03:00

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В Липецке устанавливают обстоятельства смерти школьника, упавшего с высоты. Напомним, трагедия произошла в эту пятницу, 6 декабря. С 16 этажа жилого дома по улице Зои Космодемьянской упал 12-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, тело с множествеными травмами прохожие обнаружили на тротуарной дорожке возле дома.

По предварительным данным, подросток играл с ровесниками на верхних этажах. Затем он решил спуститься с 16 этажа через открытый балкон общего пользования. Мальчик сорвался. По словам очевидцев, подросток облокотился на ограждение балкона. Доля секунды - и он уже висел на руках, держась за бетонную перегородку балкона. Жильцы дома, ставшие свидетелями этой картины, кинулись на ему на помощь. Но не успели. Школьник сначала упал на козырек дома, а затем от удара - на асфальт.

По факту смерти юного липчанина проводится доследственная проверка. Следователи устаналивают все обстоятельства произошедшего: опрашиваются свидетели, родители подростка. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Липецке с 16 этажа дома сорвался школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU