2019-12-06T18:59:59+03:00
Происшествия

Разбившийся в Липецке 12-летний школьник упал с 16 этажа

Мальчик сорвался с балкона [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Разбившийся в Липецке 12-летний школьник упал с 16 этажаРазбившийся в Липецке 12-летний школьник упал с 16 этажаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке устанавливают обстоятельства смерти школьника, упавшего с высоты. Напомним, трагедия произошла в эту пятницу, 6 декабря. С 16 этажа жилого дома по улице Зои Космодемьянской упал 12-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, тело с множествеными травмами прохожие обнаружили на тротуарной дорожке возле дома.

По предварительным данным, подросток играл с ровесниками на верхних этажах. Затем он решил спуститься с 16 этажа через открытый балкон общего пользования. Мальчик сорвался. По словам очевидцев, подросток облокотился на ограждение балкона. Доля секунды - и он уже висел на руках, держась за бетонную перегородку балкона. Жильцы дома, ставшие свидетелями этой картины, кинулись на ему на помощь. Но не успели. Школьник сначала упал на козырек дома, а затем от удара - на асфальт.

По факту смерти юного липчанина проводится доследственная проверка. Следователи устаналивают все обстоятельства произошедшего: опрашиваются свидетели, родители подростка. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Липецке с 16 этажа дома сорвался школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу в Липецке до +4 градусов, на дорогах гололедица
Злодеи сбывают фальшивые деньги в магазинах и рынках Липецка
В Липецке мальчик разбился, упав с высотки
За месяц пьяные липчане "заминировали" вокзал, жилой дом и магазин
В субботу в Липецке перекроют часть улицы Доватора
В Липецке меняется расписание автобусов №2Т и №1Т
В ДТП со «скорой» под Липецком пострадали три пациентки, фельдшер и водитель
Липецкий Роспотребнадзор передаст письма Деду Морозу в Великий Устюг
Два многоквартирных дома в Липецке остались без газа из-за воды
Для липчан к Новому году заготовили 30 000 сосен
В Липецке поймали закладчика из Средней Азии с 75 пакетами героина
Неудачный обгон под Липецком привел к ДТП с двумя пострадавшими
Ночью в Липецке сгорели два двухэтажных дома
Игорь Артамонов: «Успех системы профессиональных квалификаций зависит от руководства»
ДТП с пешеходом на хорошо освещенной улице в Липецке сняла камера наблюдения
В Липецке за антисанитарию закрыли закусочную
Липчанин избил приехавшего на кражу сотрудника полиции
В пятницу в Липецке туман, гололедица и сильный ветер
В Липецке отключили воду в доме, у которого появился опасный котлован
По требованию ФСБ в Липецке арестовали трех адептов «Свидетелей Иеговы»*
Под Липецком школьник бросился под машину и убежал
Игорь Артамонов определил направления для использования правительственного гранта
С нового года на 5,8% вырастет зарплата липецких бюджетников
В Липецке на Октябрьском мосту задымился трамвай
Спасатели предупреждают: в Липецке гололед и налипание мокрого снега
В Липецке ввели план "Перехват", чтобы задержать грабителей
Под Липецком УАЗ вылетел в кювет и перевернулся
В Липецке 12-летний мальчик взорвал петарду и получил ожог глаза