После видео с матом мэра Липецка в парке забегались рабочие и заработала техника

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-07T17:06:49+03:00

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Внезапный визит Евгении Уваркиной в парк и нецензурное выражение эмоций на тему благоустройства возымели неожиданный эффект. Напомним, видео с матом мэра Липецка появилось в Сети накануне вечером. На записи глава администрации ходит по парку и негодует по поводу бездействия подрядчика, когда сроки сдачи поджимают. В речи проскакивает не нормативная лексика. Градоначальник все подтвердила и пояснила, что видео было для личного рабочего чата.

После мэра Липецка с матом, работа в парке закипела.Липчанам обещали открыть обновленный парк 28 декабря

В эту субботу, 7 декабря, ситуация в Нижнем парке уже была совершенно иная – рабочие и техника сновали по аллеям с самого утра. Исчез снятый мэром мусор, парк начал на глазах обрастать конструкциями. В этот раз Уваркина пришла уже официально, приехал с отчетом и подрядчик.

В итоге липчанам обещали, что обновленный Нижний парк с катком откроется к 28 декабря.

в свою очередь в мэрии уже проходит внутренняя проверка, сотрудника администрации, который слил рабочее видео в Сеть, вычисляют.

ИСТОЧНИК KP.RU