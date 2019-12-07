«Это была личная беседа, отправленная в чат группы WhatsApp» – мэр Липецка подтвердила и объяснила видео с матом в парке

Мэр Липецка Евгения Уваркина объяснила нецензурную брань на видео. Напомним, накануне в Сеть слили видео, где мэр негодует по поводу вялотекущего ремонта Нижнего парка. Глава города настолько возмущена, что не стесняется в выражениях. Из-за этих выражений и разразился скандал

Съемка идет с телефона от первого лица, а голос мэра слышно за кадром.

– Коллеги, это ****** (недопустимо), – восклицает Уваркина, осматривая ход работ в парке. – Время 9 часов, техника стоит и никакого народа, и никто, ***** (е-мое), мусор не убирает. 20 числа сдача, ***** (е-мое). Работа просто «кипит», ** **** **** (черт вас подери)!

Глава города явно сильно нервничает, в голосе слышно надрыв.

Некоторых политиков поведение мэра возмутило. Так депутат областного Совета Олег Хомутинников потребовал от комиссии по этике проверить запись. Жители города признают, что мэру не пристало выражаться нецензурно, но большинство понимают возмущение градоначальника.

Видео с матерящимся мэром Липецка слили в сеть.Евгения Уваркина не стала отрицать, что за кадром звучит ее голос

Евгения Уваркина увиливать не стала и честно призналась, что на записи действительно звучит ее голос. Также мэр пояснила, что видео было адресовано для чата с подрядчиком, который как раз занимался ремонтом Нижнего парка.

Отметим, что реконструкцию парка должны были завершить раньше, но работы затянулись. Кстати, видимо мат подействовал, и сейчас ремонт в парке идет полным ходом. Как сообщают чиновники, в эту субботу, 7 декабря, техника и рабочие трудились в Нижнем парке с раннего утра.

Накануне записи, Уваркина обещала сдать парк 28 декабря, поэтому на следующий день пошла узнать, почему рабочие отстают от графика и увидела, что народ не только не торопится, а вообще ничего не делает. Мэр отмечает, что никого конкретно не оскорбляла, а выражала эмоции от увиденного.

Комментарий мэра Липецка по поводу видео с матом в парке.В администрации выясняют, кто слил в Сеть запись из рабочего чата

– Видео, действительно, снято мной, – прокомментировала Евгения Уваркина. – 3 декабря я приехала на объект, сдачи которого мы вместе с липчанами очень ждем, и была крайне возмущена – в 9 утра в парке практически не было строителей, не работала техника. И я записала видео, которое отправила в чат рабочей группы. Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла. Кто-то из участников группы в вацап поступил непорядочно – сделал личное публичным. Воодушевляет только одно – сегодня мы видим, что работа в парке кипит и надеемся, что 28 декабря мы его сдадим, у липчан появится еще одно пространство, где можно будет весело и интересно провести новогодние праздники. Приглашаем всех на открытие.