Погибшие при пожаре в ангаре мужчины делали солярку кустарным способом

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-09T12:47:26+03:00

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В Липецке разбираются в подробностях трагического пожара на улице Ковалева, который произошел в воскресенье вечером, 8 декабря. Напомним, что около 19.00 там загорелся ангар, изначально предполагалось, что помещение использовали под СТО. При тушении пожара на месте нашли тела двоих мужчин. Помещение выгорело на площади 100 м2.

По уточненной информации, погибшим было 38 и 40 лет. По факту гибели людей, СК проводит доследственную проверку. По предварительным данным управления, в арендуемом ангаре рабочие производили дизельное топливо кустарным способом.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу, где точно установят причину смерти. Сейчас опрашивают всех возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU