2019-12-09T12:47:26+03:00
Происшествия

Погибшие при пожаре в ангаре мужчины делали солярку кустарным способом

СК проводит доследственную проверку
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ангаре делали дизельное топливоВ ангаре делали дизельное топливоФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецке разбираются в подробностях трагического пожара на улице Ковалева, который произошел в воскресенье вечером, 8 декабря. Напомним, что около 19.00 там загорелся ангар, изначально предполагалось, что помещение использовали под СТО. При тушении пожара на месте нашли тела двоих мужчин. Помещение выгорело на площади 100 м2.

По уточненной информации, погибшим было 38 и 40 лет. По факту гибели людей, СК проводит доследственную проверку. По предварительным данным управления, в арендуемом ангаре рабочие производили дизельное топливо кустарным способом.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу, где точно установят причину смерти. Сейчас опрашивают всех возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке улицу Папина расчищают от проводов
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
СКР: Коррупцию регистрируют во всех сферах деятельности в Липецкой области
Двое мужчин утонули в Липецке, переходя реку Воронеж по тонкому льду
Липчанка поехала в Магадан к жениху, который убил ее будучи под таблетками
На концерте в Липецке людей вывели из-за сообщения о бомбе и отправили домой без верхней одежды
В среду в Липецке ограничат продажу алкоголя
В Липецке пенсионер сбил подростка на «зебре» и сбежал
При пожаре в ангаре автосервиса в Липецке нашли два трупа
Владельцу липецкой закусочной грозит штраф в три миллиона рублей
В Липецке трамвайные рельсы закатали в асфальт
В Липецке обещают теплую погоду и мокрый снег
После видео с матом мэра Липецка в парке забегались рабочие и заработала техника
В субботу в Липецке до +4 градусов, на дорогах гололедица
Разбившийся в Липецке 12-летний школьник упал с 16 этажа
Злодеи сбывают фальшивые деньги в магазинах и рынках Липецка
В Липецке мальчик разбился, упав с высотки
За месяц пьяные липчане "заминировали" вокзал, жилой дом и магазин
В субботу в Липецке перекроют часть улицы Доватора
В Липецке меняется расписание автобусов №2Т и №1Т
В ДТП со «скорой» под Липецком пострадали три пациентки, фельдшер и водитель
Липецкий Роспотребнадзор передаст письма Деду Морозу в Великий Устюг