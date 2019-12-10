2019-12-10T15:16:13+03:00
Происшествия

В Липецке на водохранилище оторвалась льдина с четырьмя рыбаками

На помощь успели прийти спасатели
Лия МУРАДЬЯН
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Четырех рыбаков сняли с льдиныЧетырех рыбаков сняли с льдиныФото: УГПСС Липецкой области
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ЧП с рыбаками случилось этим утром, 10 декабря, в районе Матырского водохранилища в Липецке. Там в районе насосной станции оторвалась от берега льдина с рыбаками. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 10.50 утра.

На место незамедлительно выдвинулись спасатели УГПСС на лодке с воздушной подушкой. На момент прибытия спасателей, рыбаки дрейфовали по водохранилищу на ледяном островке.

Спасатели аккуратно подплыли к дрейфующей льдине, надели на рыбаков спасательные жилеты, погрузили всех четверых в лодку и доставили на берег. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, никто не пострадал.

Спасатели в очередной раз напоминают, что лед на водоемах еще тонкий и выходить на него опасно. Напомним, что накануне в Липецке, пытаясь перейти реку Воронеж, погибли двое мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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