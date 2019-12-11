2019-12-11T11:16:50+03:00
Происшествия

Перевернувшуюся ж/д цистерну с топливом в Липецке поставили на рельсы

Грузовой вагон залили 100 литрами пены, чтобы предотвратить пожар [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Цистерну подняли на рельсыЦистерну подняли на рельсыФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецке поставили на рельсы перевернувшуюся цистерну с топливом. Напомним, ЧП на железнодорожных путях случилось 11 декабря около 4 утра в районе поселка Шахта. Там с путей сошел вагон-цистерна с дизельным топливом. По уточненной инофрмации, это был последний из 8 вагонов состава. В результате схода, цистерна опрокинулась на бок, небольшая часть топлива вытекла.

цистерна с бензином сошла с рельсов в Липецке.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на месте, в 4.09 они уже залили цистерну 100 литрами пены, тем самым предотвратили возможный пожар. Благодаря чему удалось избежать жертв и более серьезных последствий. Также на месте работали спасатели УГПСС.

В 7 утра на место прибыли специалисты Тамбовского филиала центра «ЭКОСПАС» и восстановительный поезд с ж/д станции Елец. В 9.52 цистерну подняли и поставили на рельсы. Теперь ее готовят к транспортировке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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