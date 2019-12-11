2019-12-11T16:33:58+03:00
Происшествия

Липецк встал в пробке из-за коммунальной аварии

Липчане делятся своими переживаниями в навигаторе [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк встал в пробке из-за коммунальной аварииЛипецк встал в пробке из-за коммунальной аварииФото: кадр с камеры видеонаблюдения
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Липецк встал в пробке из-за коммунальной аварии на проспекте Победы. По словам очевидцев, затор образовался от ТРЦ "Малибу" до Кольцевой площади. Движение остановилось на улицах Юных Натуралистов, Доватора, Механизаторов, Индустриальная. Липчане недоумевают, что случилось, спрашивают друг у друга, как лучше проехать, оставляют комментарии в навигаторе.

- Уже час в автобусе, сейчас умру, - не выдерживают нервы у липчанина Алексея.

- Это просто праздник какой-то! - переходит на сарказм еще один житель города.

Напомним, порыв произошел в районе остановки "Памятник Чернобыльцам". Предварительно, сеть повредила сторонняя организация. Часть дороги перекрыли. Контакты диспетчерской службы компании ЛГЭК - 175 и 236-175.

Липецк встал в пробке из-за коммунальной аварии Фото: Яндекс. Карты

Липецк встал в пробке из-за коммунальной аварииФото: Яндекс. Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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