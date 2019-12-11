В четверг в Липецке вновь перекроют часть улицы Папина

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-11T17:28:28+03:00

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В Липецке вновь перекроют часть улицы Папина. На этот раз - от пересечения улицы Папина с Биологической до кольцевого движения у Преображенской церкви. Движение по участку закроют в четверг, 12 декабря. Там в 9 часов утра стартуют работы - специалисты будут демонтировать высоковольтную линию, убирать опоры. Улицу планируют открыть для транспорта после 4 часов вечера.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проезд по улице Неделина - от Областного стоматологического центра до кольца у Преображенской церкви также будет закрыт. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. А также советуют заранее выбирать выбирать маршрут, чтобы вовремя успеть приехать в конечный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU