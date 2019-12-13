2019-12-13T11:00:36+03:00
Политика

В Липецкой области создают избранный губернатором президиум

Структура администрации изменится, некоторые управления исчезнут
Лия МУРАДЬЯН
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Структура администрации изменитсяСтруктура администрации изменитсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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Депутаты облсовета утвердили изменения в структуре администрации Липецкой области. Областные власти уберут некоторые управления и создадут новые отделы. Поправки в Закон «О системе исполнительных органов» внесли на 31 сессии парламента. Напомним, что новая структура приведет к сокращениям в рядах чиновников.

В частности создается новая для региона форма управления – президиум. Как сообщили в пресс-службе облсовета, новый орган будет рассматривать наиболее значимые вопросы в социальной, экономической и политической сфере. Персональный состав президиума определит губернатор области.

Также появится новый отдел протокола главы администрации. При этом исчезнут управление малого и среднего бизнеса и управление экономики, их объединят в одно управление экономического развития. Управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления также расформируют, его функции возьмет на себя управление внутренней политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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