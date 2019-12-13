В Липецкой области создают избранный губернатором президиум

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-13T11:00:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты облсовета утвердили изменения в структуре администрации Липецкой области. Областные власти уберут некоторые управления и создадут новые отделы. Поправки в Закон «О системе исполнительных органов» внесли на 31 сессии парламента. Напомним, что новая структура приведет к сокращениям в рядах чиновников.

В частности создается новая для региона форма управления – президиум. Как сообщили в пресс-службе облсовета, новый орган будет рассматривать наиболее значимые вопросы в социальной, экономической и политической сфере. Персональный состав президиума определит губернатор области.

Также появится новый отдел протокола главы администрации. При этом исчезнут управление малого и среднего бизнеса и управление экономики, их объединят в одно управление экономического развития. Управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления также расформируют, его функции возьмет на себя управление внутренней политики.

ИСТОЧНИК KP.RU