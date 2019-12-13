Под Липецком отчима, который прижег ребенка раскаленной вилкой, приговорили к обязательным работам

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-13T11:31:24+03:00

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В Добринском районе Липецкой области вынесли приговор отчиму-садисту, который измывался над 6-летним сыном своей сожительницы. Ранее 29-летнего мужчину уже штрафовали избиение ребенка, но административное наказание не подействовало.

Отчим в очередной раз напился и придумал более изощренный метод издевательства над мальчиком. На этот раз садист решил прижечь ребенка раскаленной вилкой. Из-за чего на грудной клетке мальчика остались ожоги. Негодяя не волновало, насколько сильную боль испытает малыш.

После заявления матери возбудили уголовное дело по статье 116.1 УК – побои. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый признал вину. Его приговорили к 230 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU