В субботу на улице Папина перекроют 1 полосу движения

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-13T16:23:19+03:00

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Улицу Папина в Липецке продолжают готовить к расширению. Там уже несколько дней демонтируют высоковольтную линию, опоры и островки безопасности.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", работы проведут и в субботу, 14 декабря. Специалисты начнут избавляться от фундаментов опор ЛЭП в 9 часов утра. Работы завершатся лишь к 7 часам вечера. До обеда будет перекрыта одна полоса движения. После обеда - другая. У липчан просят прощения за предоставленные неудобства.

Напомним, что в следующем году улица Папина станет дублером проспекта Победы - на магистрали начнется 2 этап реконструкции. Улицу планируют расширить, чтобы избежать транспортного коллапса, когда по ней пойдет основной поток машин.

ИСТОЧНИК KP.RU