2019-12-13T18:34:45+03:00
Происшествия

Липчанку приговорили к условному сроку за подпольный игровой клуб и взятку полицейскому

Незаконный бизнес просуществовал в Липецке около года и принес предпринимательнице от 1,5 до 6 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка организовала в городе подпольный игровой клубЛипчанка организовала в городе подпольный игровой клубФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вынесли приговор 31-летней организатору подпольного игрового клуба. Женщину признали виновной в преступлениях по ч.2 ст.171.2 УК РФ "Незаконныя организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере" и п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки в крупном размере".

По данным следствия, липчанка арендовала в городе помещение, в котором установила компьютерное оборудование для проведения азатрных игр. Она также поставила там видеокамеры, чтобы лично контролировать работу клуба. Женщина наняла персонал, который убеждал клиентов в законности бизнеса.

Игровой клуб работал в Липецке около года. За это время липчанка получила прибыль от 1,5 до 6 млн рублей. Но всему приходит конец. Незаконную деятельность выявили сотрудники регионального УЭБиПК УМВД России. Но горожанка не хотела сдаваться. Она передала сотруднику полиции взятку в 300 тыс. рублей, чтобы тот стал покровителем нелегального бизнеса. Полицейский сообщил о взятке в следственные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанка признала свою вину и дала подробные показания. Суд назначил виновной 7 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Компьютерное оборудование решили уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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