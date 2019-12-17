В Липецке водитель "Опеля" сбил пенсионера на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-17T09:35:08+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 051 нарушение правил дорожного движения. Двое водителей попались пьяными за рулем. 36 человек не стали пристегиваться во время движения. 563 раза автомобилисты превысили скорость. Также произошло 30 аварий, в которых никто не пострадал, кроме машин.

Накануне, 16 декабря, в Липецком районе на 24 километре автодороги "Липецк-Данков" лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2109" и "Лада Калина". В ДТП погибла 59-летняя пассажирка "девятки". Пострадали 32-летний водитель "Лады", его 64-летний пассажир и 32-летняя женщина за рулем "девятки". По предварительным данным, "ВАЗ" выехал на встречку, поэтому произошло столкновение. Напомним, последствия аварии попали на видео, которое можно посмотреть здесь.

Под Липецком лоб в лоб столкнулись машиныФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В тот же день в Липецке на улице Я.Берзина 38-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Зафира" сбил 72-летнего пешехода. Пенсионер переходил дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали.

А на улице Краснозаводская 39-летний водитель "Тойоты Ланд Крузер" наехал на 56-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода. Липчанина госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU